Гастролеры из России выманивают деньги у минчан по новой схеме
В Минске и регионах правоохранители зафиксировали случаи выманивания денег у белорусов по новой схеме — мошенники под видом драгоценных монет и столовых приборов аферисты предлагают дешевый металл.
Один из таких случаев произошел недавно в Минске. По словам начальника отдела ГУУР МВД Андрея Микулича, злоумышленник, желавший продать покупателю поддельный товар, зашел вместе с ним зашел в ломбард и, в доказательство своей честности, передал на проверку настоящую золотую монету.
Когда специалист подтвердил подлинность, доверчивый мужчина купил десять фальшивок из дешевого металла за тысячу долларов: мошеннику удалось незаметно подменить монету на поддельную.
После совершения преступления заезжие гастролеры вернулись в Россию. Однако спустя некоторое время в Минск приехала новая группа мошенников, среди которых был брат злоумышленника из первой «бригады». Таким же обманным способом он продал минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов.
Как сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале, схема выманивания денег следующая:
- смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим;
- рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги;
- на предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле.