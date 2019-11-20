Гастролеры из России выманивают деньги у минчан по новой схеме

В Минске и регионах правоохранители зафиксировали случаи выманивания денег у белорусов по новой схеме — мошенники под видом драгоценных монет и столовых приборов аферисты предлагают дешевый металл.

Один из таких случаев произошел недавно в Минске. По словам начальника отдела ГУУР МВД Андрея Микулича, злоумышленник, желавший продать покупателю поддельный товар, зашел вместе с ним зашел в ломбард и, в доказательство своей честности, передал на проверку настоящую золотую монету.

Когда специалист подтвердил подлинность, доверчивый мужчина купил десять фальшивок из дешевого металла за тысячу долларов: мошеннику удалось незаметно подменить монету на поддельную.

После совершения преступления заезжие гастролеры вернулись в Россию. Однако спустя некоторое время в Минск приехала новая группа мошенников, среди которых был брат злоумышленника из первой «бригады». Таким же обманным способом он продал минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов.

Как сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале, схема выманивания денег следующая: