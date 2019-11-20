США призывают Беларусь провести серьезную реформу избирательного законодательства

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США призывают Беларусь «провести серьезную реформу избирательного законодательства» в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ, сообщается в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в связи с прошедшими 17 ноября выборами в Палату представителей.

США сожалеют, что «альтернативные голоса не будут представлены в парламенте» Беларуси, говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Госдепартамента США. 

Помпео отметил «мирное проведение» парламентских выборов и большое число аккредитованных местных и международных наблюдателей.


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«Однако миссии по наблюдению за выборами совместно пришли к выводу, что «основные свободы были проигнорированы и целостность избирательного процесса не была должным образом гарантирована», — сказал Помпео. — Выводы и замечания миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу этих выборов вызывают глубокую тревогу».

Помпео подчеркнул, что серьезные вопросы вызывают препятствия для регистрации политических партий, лишение регистрации кандидатов в депутаты, целостность процесса досрочного голосования, непрозрачный и не поддающийся проверке процесс подсчета голосов, отсутствие плюрализма в составе избирательных комиссий, уголовные санкции за диффамацию и ограничения для работы СМИ, сообщает БелаПАН.


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«Мы отмечаем, что не было никаких существенных изменений в избирательном процессе из тех, что рекомендовали БДИПЧ ОБСЕ и Венецианская комиссия Совета Европы. Мы продолжаем призывать правительство Беларуси провести серьезную реформу своего избирательного законодательства и процессов в соответствии с этими рекомендациями, — сказал Помпео. — Укрепление демократии укрепит белорусский суверенитет и независимость, которые Соединенные Штаты безоговорочно и твердо поддерживают, и проложит путь к укреплению двусторонних связей».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Майкл Помпео

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