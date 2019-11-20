Беловежская пуща вошла в список 25 мест от National Geographic, которые следует посетить в 2020 году

Журнал National Geographic включил Беловежскую пущу в топ-25 мест мира, которые стоит посетить в 2020 году.

Беловежская пуща, фото its-brest.com

По мнению научно-популярного журнала, Беловежская пуща — одно из последних диких мест Европы.

Рейтинг популярного научного журнала основан на свидетельствах фотографов, исследователей, путешественников. Список 25 мест делится на четыре категории: города, природа, культура и приключения.

В топ-25 мест, рекомендуемых к посещению, также вошли Форт Кочи (Керала, Индия), Мостар (Босния и Герцеговина), Парма (Италия), Тохоку (Япония), туристический маршрут Уэльская дорога (Великобритания), скала Абу-Симбел (Египет) и другие.