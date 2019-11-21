ГАИ расставила новые «ловушки» на дорогах

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Работа инспекторов дорожной милиции по пресечению грубых нарушений ПДД продолжается. В четверг ГАИ расставила на дорогах страны новые «ловушки».

Напомним, большой резонанс в обществе вызвала сумасшедшая езда водителя «Порше», видео которого попало в сеть.

Кроме использования открытого и негласного контроля ГАИ установило и мобильные датчики контроля скоростных режимов.

В частности, как сообщают гродненские автоинспекторы, на территории региона они будут находиться в следующих местах:

  • Гродно (проспект Клецкова);
  • трасса М-6 (в Гродненском районе);
  • дорога Р-145 Гродно — Радунь (в Гродненском районе);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);
  • дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе).

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Отметим, что в настоящее время по всей республике проходит спецмероприятие «Время стать заметным!».
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Тэги: ГАИ

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