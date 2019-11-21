Бывший военный прокурор Украины: Россия разграбила корабли, которые вернула

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в социальной сети написал, что Россия разграбила корабли, которые захватила в Керченском проливе.

По его словам, «Россия была вынуждена» вернуть корабли, иначе «имела бы проблемы» со своими судами во всем мире.

Он отметил, что во время осмотра возвращенных кораблей, военные прокуроры зафиксировали «все, что сделала с нашими судами «соседка»».

В опубликованном на его странице документе указано, что на кораблях отсутствуют несколько радиостанций, станции космической связи и радиолокационные станции.

Также отмечается, что были сняты или разбиты системы распознавания и вооружения.