Совмин обязал высокорентабельные предприятия поделиться прибылью

17 высокорентабельных предприятий по итогам работы в первом полугодии должны выплатить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития почти 92 млн рублей.

Топ-5 предприятий, определенных постановлением правительства №772 от 18 ноября выплатят:

«Беларуськалий» — 46 млн 273 тыс. рублей; «БелАЗ» — 32 млн 250 тыс.; «Белаэронавигация» — 5 млн 788 тыс.; «Промагролизинг» — 2 млн 493,3 тыс.; «Белорусская универсальная товарная биржа» — 1 млн 399 тыс.

Как отмечается в документе, данные предприятия должны перечислить указанные суммы равными долями в ноябре и декабре.

Министерству финансов до 31 января 2020 года поручено представить в Совет министров сведения о выполнении настоящего постановления.