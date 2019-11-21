Совмин обязал высокорентабельные предприятия поделиться прибылью

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17 высокорентабельных предприятий по итогам работы в первом полугодии должны выплатить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития почти 92 млн рублей.

Топ-5 предприятий, определенных постановлением правительства №772 от 18 ноября выплатят:

  1. «Беларуськалий» — 46 млн 273 тыс. рублей;
  2. «БелАЗ» — 32 млн 250 тыс.;
  3. «Белаэронавигация» — 5 млн 788 тыс.;
  4. «Промагролизинг» — 2 млн 493,3 тыс.;
  5. «Белорусская универсальная товарная биржа» — 1 млн 399 тыс.

Как отмечается в документе, данные предприятия должны перечислить указанные суммы равными долями в ноябре и декабре.

Министерству финансов до 31 января 2020 года поручено представить в Совет министров сведения о выполнении настоящего постановления.
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Тэги: высокорентабельные предприятия Совмин

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