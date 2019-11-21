Лукашенко рассказал, чего ждет от сотрудничества с крупнейшей инвесткомпанией ОАЭ  

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На встрече с главой инвестиционной компании Emaar Properties (ОАЭ) Мухаммедом Али аль-Аббаром глава белорусского государства выразил пожелания о двустороннем сотрудничестве.

Фото пресс-службы президента

По его словам, Беларусь готова сотрудничать с ОАЭ по целому ряду направлений — от промышленности до сельского хозяйства, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко подчеркнул, что его «больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики».

Он считает, что выход Emaar Properties на белорусский рынок стал бы «хорошим сигналом для всего мирового сообщества и подтвердило бы наличие в стране хороших условий для работы инвесторов».
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Тэги: Беларусь-ОАЭ Персона: Александр Лукашенко Мухаммед Али аль-Аббар

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