Лукашенко рассказал, чего ждет от сотрудничества с крупнейшей инвесткомпанией ОАЭ  

На встрече с главой инвестиционной компании Emaar Properties (ОАЭ) Мухаммедом Али аль-Аббаром глава белорусского государства выразил пожелания о двустороннем сотрудничестве.

Фото пресс-службы президента

По его словам, Беларусь готова сотрудничать с ОАЭ по целому ряду направлений — от промышленности до сельского хозяйства, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко подчеркнул, что его «больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики».

Он считает, что выход Emaar Properties на белорусский рынок стал бы «хорошим сигналом для всего мирового сообщества и подтвердило бы наличие в стране хороших условий для работы инвесторов».