Три белорусских банка могут присоединиться к сервису Apple Pay

Национальный банк полагает, что в ближайшее время к платежному сервису Apple Pay присоединятся еще несколько белорусских банков.

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Как отметила начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович, выступая 21 ноября в Минске на международном ПЛАС-Форуме СНГ «Финтех без границ. Цифровая Евразия», «на сегодняшний день анонсирован пока что только один банк, который предлагает свои услуги с помощью данного сервиса, — это «БПС-Сбербанк».

Беларусь, напомним, стала 58 страной в мире, где доступен данный платежный сервис. С 19 ноября клиенты банка могут при помощи Apple Pay на iPhone, Apple Watch, iPad и Mac совершать покупки в магазинах, приложениях и на веб-сайтах.

«Но я предполагаю, что в ближайшее время к сервису Apple Pay присоединятся еще три-четыре белорусских банка, что будет очень интересно и полезно для потребителей», — сказала начальник управления электронных платежных инструментов.

Представитель Нацбанка также напомнила, что полтора года назад в Беларуси уже был реализован сервис мобильных платежей Samsung Pay.

В настоящее время данный сервис своим клиентам предоставляют четыре банка с картами Visa, девять банков с картами Mastercard. Кроме того, четыре банка создали собственные сервисы мобильных платежей, аналогичные международным.

Антонович также отметила, что небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП внедрила сервис, который позволяет использовать QR-код при осуществлении оплаты в пользу производителей услуг.

При использовании данного сервиса плательщику не нужно узнавать уникальный номер услуги или искать нужную услугу в дереве ЕРИП, для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона. В настоящее время к сервису подключено несколько сотен торговых точек. Средняя сумма одного платежа посредством данного сервиса составляет 85 рублей.