В Гомеле «Ситроен» сбил на переходе двух девочек
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате пострадали две шестилетние девочки, случилось накануне рано утром в гомеле.
По информации местной Госавтоинспекции, дети переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. Их сбил 41-летний водитель «Ситроена» (он также двигался на зеленый).
Дети получили травмы и были доставлены в больницу. В настоящее время они находтся под присмотром врачей.
Напомним, в настоящее время по всей республике проходит спецмероприятие «Время стать заметным!».
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