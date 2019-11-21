В Гомеле «Ситроен» сбил на переходе двух девочек

Дорожно-транспортное происшествие, в результате пострадали две шестилетние девочки, случилось накануне рано утром в гомеле.

По информации местной Госавтоинспекции, дети переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. Их сбил 41-летний водитель «Ситроена» (он также двигался на зеленый).

Дети получили травмы и были доставлены в больницу. В настоящее время они находтся под присмотром врачей.

Напомним, в настоящее время по всей республике проходит спецмероприятие «Время стать заметным!».

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