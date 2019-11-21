«Голые мальчики, шокирующие сцены секснасилия». В Гродно задержали ранее судимого за мужеложство

Правоохранители Гродно задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в совращении несовершеннолетних.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, фигурант дела в этом году вышел на свободу из колонии, где отбывал наказание за «распространение порноматериалов, мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Она подчеркнула, что мужчина добровольно выдал свой телефон, на котором были обнаружены файлы с голыми мальчиками и «шокирующие сцены сексуального насилия над детьми» (некоторые изображения он распространял среди знакомых через мессенджеры).

По данным милиции, только за этот год около 500 детей подверглись сексуальному насилию.