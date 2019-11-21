Проект «Я вижу!». Вышли электронная версия комикса «Погляд у мінулае» и тематический стикерпак

В онлайн-формате стал доступен комикс «Погляд у мінулае», который создан в поддержку благотворительного проекта Белорусского детского фонда и компании А1 «Я вижу!».

Теперь о приключениях школьницы Алеси можно прочитать не только в печатной версии, но и на сайте комикса. Чтобы каждый мог ближе познакомиться с героиней и ее друзьями, была выпущена специальная серия стикеров для мессенджеров Viber и Telegram .

Количество бумажных экземпляров комикса ограничено, поэтому организаторы проекта «Я вижу!» позаботились о том, чтобы все желающие смогли прочитать его в электронной версии. Пока вышла только первая часть серии «Погляд у мінулае». Вторая появится в декабре, но в эксклюзивном стикерпаке уже можно увидеть ее героев.

Сюжет начинается в конце летних каникул на чердаке небольшого дачного домика, где Алеся находит старый дневник своего дедушки-ученого и его очки, после чего жизнь девочки становится похожа на приключенческий детектив с секретными шифрами и тайниками. Она рассказывает о своей находке друзьям Илье и Богдану, и они тоже подключаются к расследованию Алеси.

Авторы «Погляду ў мінулае» — представители творческого объединения «Сучасны комікс» Никита Сенников и Ольга Алданова (иллюстрации к рассказу создала также она). «Сучасны комікс» — единственное в нашей стране сообщество, куда входят все белорусские авторы, популяризирующие комикс-культуру на родном языке.

Читатели, которые захотят сделать собственные рассказы в картинках, могут отправить их на электронный адрес moderncomicsby@gmail.com авторам — они очень ждут фан-арт работ. Лучшие из присланных будут опубликованы на страницах комикса.

Комикс рассчитан на детскую аудиторию старше десяти лет, и его сюжет связан с темой проекта «Я вижу!» — заботой о зрении. Захватывающие приключения героев дополнены специальными ребусами и упражнениями для глаз. Организаторы проекта уверены: все это поможет юным читателям не только проникнуться сюжетом, но и провести время с пользой.

Партнером выпуска серии «Погляд у мінулае» выступила компания OZ. В магазинах этой сети в Минске (пр. Победителей, 3) и Витебске (ул. Ленина, 65) еще можно получить печатную версию комикса.

Справочно

«Я вижу!» — масштабный благотворительный проект по диагностике и раннему выявлению заболеваний органов зрения у детей из сельской местности в Беларуси. Он реализуется Белорусским детским фондом и компанией А1 при поддержке Министерства здравоохранения. С 2016 по 2018 год в рамках проекта врачи осмотрели 36 800 школьников в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. В 2019-м офтальмологи работают на Витебщине и к концу года планируют обследовать детей во всех сельских районах области.