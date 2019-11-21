Белорусы «подсели» на мобильный банкинг

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В Беларуси количество пользователей мобильного банкинга в первом полугодии увеличилось почти вдвое.

Фото: pixabay.com

По информации начальника управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Ольги Антонович, на сегодняшний день более четырех миллионов человек пользуются данной услугой.

Как отметила она, выступая 21 ноября в Минске на международном ПЛАС-Форуме СНГ «Финтех без границ. Цифровая Евразия», дистанционное банковское обслуживание активно развивается в Беларуси: «Если еще десять лет назад у нас интернет-банкинг использовали считанные граждане, то на сегодняшний день ситуация кардинально противоположная. К настоящему моменту для физических лиц удаленно доступно 73% банковских продуктов и услуг, а для юридических лиц — 70%, при этом данные показатели сдержанно увеличиваются по отношению к 2018 году».

По словам представителя Нацбанка, за первое полугодие текущего года количество пользователей увеличилось почти в два раза — с 2 млн 630 тыс. до 4 млн 54 тыс.

В Беларуси также развиваются бесконтактные технологии и осуществляется постепенный переход на карточки с микропроцессором стандарта EMV. Как отмечает регулятор, с 2023 года в стране карточки без чипа, эмитированные белорусскими банками, не будут приниматься к обслуживанию.
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Тэги: банки мобильный банкинг Персона: Ольга Антонович

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