«Мы тестируем секретную связь». Лукашенко считает, что защитился от всех шпионов

Александр Лукашенко 21 ноября провел совещание по вопросам развития системы закрытой мобильной и стационарной связи.

«Я хотел бы в развитие нашего разговора, когда мы посещали соответствующие объекты защищенной связи, поговорить сегодня о дальнейших наших шагах, в том числе о недостатках. Я тогда вам сказал, что мы серьезным образом возьмем на контроль работу КГБ, других структур, которые занимаются разработкой защищенной связи, в том числе правительственной», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, в этом направлении «немало сделано»: «У президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств».

«Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон: взял, позвонил — весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить», — заметил Лукашенко.

Он сообщил, что недавно поручил Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ в сфере закрытой связи, насколько она находится под контролем, «надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц». «Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили, и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи», — сказал Лукашенко.

По его словам, развитие этого направления не просто получение результата в виде конкретного продукта — хорошей связи.

«Это двигает нашу школу шифрования и создания подобных систем. Если мы этим занимаемся, значит, у нас есть классные специалисты, и эта школа будет развиваться, — считает он. — У нас есть хорошие специалисты, наработки, и потерять их нельзя. Тем более что многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь».

Лукашенко заявил, что белорусская сторона для некоторых глав государств уже создала такую же правительственную связь.

«Это пользуется спросом, и это немалые деньги, поэтому есть смысл в этом направлении работать и развивать наши системы», — подчеркнул он.