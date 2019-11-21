Беларусь и Россия утвердили бюджет Союзного государства на 2020 год

21 ноября в Санкт-Петербурге Парламентское собрание Беларуси и России утвердило бюджет Союзного государства на 2020 год, сообщила пресс-служба Государственной думы России.

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Доходы бюджета Союзного государства на 2020 год составят 5 млрд 521,5 млн российских рублей, расходы — 5 млрд 377,1 млн рублей. Таким образом, профицит составит 144,4 млн рублей, что в шесть раз меньше, чем в 2019 году.

Для сравнения: доходы бюджета в 2019 году были предусмотрены в сумме 7 млрд 245 млн российских рублей, расходы — 6 млрд 325,7 млн, профицит составил 919,3 млн рублей, или 12,7% доходной части бюджета.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул, что основными источниками формирования доходной части бюджета на 2020 год являлись долевые взносы Беларуси и России, а также дополнительные источники, остатки бюджетов прошлых лет.

В ходе исполнения бюджета доходная часть может быть увеличена за счет поступлений от штрафных санкций, возмещения ущерба, возврата средств, полученных и не использованных в прошлом году. Расходная часть сформирована на основе программно-целевого принципа финансирования. Будут профинансированы более 10 программ, два проекта и 25 мероприятий.

Председатель Госдумы и председатель Парламентского собрания Союзного государства Вячеслав Володин призвал обсуждать вопросы построения Союзного государства с профильными университетами, представителями научных кругов и экспертов, а конференции, мероприятия в рамках Парламентского собрания проводить в регионах России и Беларуси.

«Только вместе, сообща мы можем решать вопросы. В наших руках вопросы гармонизации законодательств, принятия модельных законов. Хотелось бы, чтобы депутаты чувствовали свою ответственность и делали все, чтобы как можно более эффективно шло построение Союзного государства», — отметил он.