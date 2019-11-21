В Минске 6 декабря в одном концерте выступят Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе

6 декабря в Минске на сцене Дворца Республики состоится концерт Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе с участием грузинских артистов Эки Мамаладзе и Натальи Кутателадзе, вокального секстета The Quintessence и симфонического оркестра под управлением маэстро Николоза Рачвели.

Вахтанг Кикабидзе

81-летний Вахтанг Кикабидзе с неизменной пылкостью и энергией споет свои душевные проникновенные композиции. «Королева романса» Нани Брегвадзе заворожит невероятным голосом. В этот вечер вместе с Нани Брегвадзе выступят ее дочь и внучка — Эка Мамаладзе и Наталья Кутателадзе, также известные в своей стране певицы.

Нани Брегвадзе с дочкой и внучкой

Вокальный секстет The Quintessence минская публика помнит по майскому концерту Нино Катамадзе. The Quintessence использует старейшие грузинские гармонии и мелодии, объединяя в своем творчестве аутентику и современные джазовые стандарты.

Также в концерте примет участие симфонический оркестр под управлением маэстро Николоза Рачвели — грузинского композитора и дирижера, руководителя Государственного симфонического оркестра Грузии.

Концертная программа Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе — это творческий подарок от легендарных артистов в честь 25-летия дипломатических отношений между Беларусью и Грузией.

Концерт организован при поддержке посольства Грузии в Беларуси, посольства Беларуси в Грузии, холдинга «Орби Групп Батуми», фонда «Сараджишвили», ресторанов «Друзья» и «Азия Микс», компании «Анаги».