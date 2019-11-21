«Молодежный блок» примет участие в будущей президентской кампании

20 ноября депутат Палаты представителей председатель «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Елена Анисим провела встречу с активистами неформального объединения «Молодежный блок», которые на прошедших выборах баллотировались в нижнюю палату парламента. Они обсудили с ней политические планы на будущее.

Активисты «Молодежного блока». Фото svaboda.org

На встречу с депутатом пришли Данила Лаврецкий, Станислав Шашок и Алана Гебремариам, которые выдвигались кандидатами в депутаты по столичным округам — Купаловскому № 95, Юго-Западному № 99 и Грушевскому № 98, но не прошли в парламент.

Елена Анисим провела для гостей мини-экскурсию по Палате представителей и рассказала, какой деятельностью занимаются депутаты, показала, как она сама работает с обращениями граждан, сообщает БелаПАН .

Депутат отметила, что активистов «Молодежного блока» очень интересует будущая политическая кампания — президентская, и они хотели бы определенным образом обозначить в ней свое участие.

«Я посоветовала им для себя разработать общий образ идеального с их точки зрения кандидата в президенты, а после примерить этот шаблон на тех людей, которых они знают в политической жизни Беларуси. Когда они определят своего кандидата, ему можно будет формулировать конкретные предложения», — заметила парламентарий.

Ранее Naviny.by сообщали, что активиста «Молодежного блока» Владислава Сысу лишили регистрации кандидатом в депутаты.

Также активистка Алана Гебремариам приняла участие в дебатах на сайте Naviny.by:









Кандидат в депутаты от «Молодежного блока» Алексей Лазарев в ходе выступления на телеканале «Беларусь 3» призывал вернуть непрерывность образования.

«Молодежный блок» объединяет активистов ряда молодежных инициатив: #учебаважнее (выступает против закона об отмене отсрочек от службы в армии), ЗБС (неформальное студенческое объединение, выступает за отмену обязательного распределения выпускников) и Legalize Belarus (выступает за декриминализацию и смягчение наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса).