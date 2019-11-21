В Великобритании могут создать сборочное производство белорусских электробусов

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отправился с двухдневным рабочим визитом в Великобританию. В программе — переговоры с руководством британской компании CAD CAM Automotive, специализирующейся в автомобильном и транспортном сегменте.

По итогам переговоров ожидается подписание соглашения о создании сборочного производства белорусских электробусов в Великобритании.

Во время рабочего визита Сергей Румас также встретится с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским и президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти 21 ноября, сообщает БелаПАН .