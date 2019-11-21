В Великобритании могут создать сборочное производство белорусских электробусов

/ Экономика
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отправился с двухдневным рабочим визитом в Великобританию. В программе — переговоры с руководством британской компании CAD CAM Automotive, специализирующейся в автомобильном и транспортном сегменте.

По итогам переговоров ожидается подписание соглашения о создании сборочного производства белорусских электробусов в Великобритании.

Во время рабочего визита Сергей Румас также встретится с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским и президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти 21 ноября, сообщает БелаПАН.

22 ноября Румас примет участие в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран — участниц Восточного партнерства. 

В тот же день запланированы отдельные встречи с руководством ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Ожидается подписание документов в развитие сотрудничества Беларуси с европейскими банками, сообщает пресс-служба Совмина.

Программой предусмотрены также переговоры Румаса с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.
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Тэги: инвестиции Беларусь-Великобритания электробусы Персона: Сергей Румас

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