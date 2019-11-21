В Беларуси кибермошенники активно используют особенности психологии людей

В Беларуси актуальной тенденцией в кибермошенничестве и в киберпреступлениях в целом, стало использование злоумышленниками социальной инженерии — метода получения необходимого доступа к информации, основанного на особенностях психологии людей.

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Основной целью социальной инженерии является получение доступа к конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим защищенным системам.

Начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Ольга Антонович рассказала, что никто не охотится за банковскими картами — все общаются напрямую с клиентами, с физлицами.

«Учитывая, что наши граждане законопослушные и часто верят на слово, не все финансово грамотны, возникают случаи мошенничества, которые предотвратить сложно. Надо всем работать над финансовой грамотностью населения», — отметила она.

По словам Антонович, Нацбанк работает непосредственно с людьми и с банками. «Мы хотели бы, чтобы все банковское сообщество присоединилось к нашим усилиям по росту финансовой грамотности населения, и тогда процент фрода (мошенничества в области информационных технологий. — ред.) будет уменьшаться», — отметила Антонович.

Как сообщал БелаПАН , МВД фиксирует резкий рост киберпреступлений в Беларуси. Данные за январь—сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого говорят об увеличении более чем в два раза как хищений с использованием компьютерной техники, так и преступлений против информационной безопасности.

Так, за девять месяцев 2019 года зафиксировано 4.863 хищения с использованием компьютерной техники (за аналогичный период прошлого года — 2.387), 1.747 преступлений против информационной безопасности (749).

Персональные сведения физлиц, внутренняя информация юрлиц нужны злоумышленникам, чтобы получить неправомерный доступ к деньгам одних и других. Отдельные злоумышленники представляются сотрудниками управлений безопасности банков и пытаются выманить у доверчивых граждан данные платежных карт.