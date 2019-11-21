Видеофакт. В США взорвался первый прототип космического корабля Starship Mk1 Илона Маска

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Во время испытаний взорвался первый полномаштабный прототип космического корабля компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX.  Инцидент произошел на полигоне Бока Чика, на юге штата Техас, сообщает NASAspaceflight.com.

Взрыв произошел 20 ноября во время испытания на максимальное заполнение топливных баков криогенной жидкостью.

Сообщается, что в ходе испытания испытывалось максимальное повышение давления в системах, поэтому взрыв не был совсем неожиданным. В декабре 2019 года был запланирован пробный полёт ракеты на высоте около 20 км.

 
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Тэги: космические технологии компания SpaceX Персона: Илон Маск

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