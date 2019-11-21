Спор из-за очереди в гардероб закончился для парня тяжкими телесными повреждениями

Конфликт из-за очереди в гардероб плачевно закончился для 25-летнего жителя Березы.

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В одну из больниц Минска с травмами различной степени тяжести доставили 25-летнего жителя Березы. Молодой человек пояснил, что был травмирован незнакомым мужчиной на улице Кульман.

В ходе следствия было установлено, что парня избил 27-летний минчанин, работающий монтажником в одной из строительных организаций. Причиной драки послужил словесный конфликт, который возник из-за очереди в гардероб заведения общепита. Не достигнув согласия в споре, молодые люди затеяли драку, в ходе которой минчанин нанес жителю Березы тяжкие телесные повреждения, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Действия подозреваемого могут быть квалифицированы по части 1 статьи 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения») УК РБ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.