БМЗ поставит в Россию металлопродукцию на сумму 40 млн долларов

Беларусь поставит в Россию металлопродукцию на сумму около 40 млн долл, сообщает пресс-служба Белорусского металлургического завода.

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«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» подписала соглашение о поставке на международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2019», которая прошла в Москве. Документ предусматривает экспорт бесшовных труб, катанки, конструкционного проката и проволоки для рукавов высокого давления.