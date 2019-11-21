БМЗ поставит в Россию металлопродукцию на сумму 40 млн долларов

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Беларусь поставит в Россию металлопродукцию на сумму около 40 млн долл, сообщает пресс-служба Белорусского металлургического завода.

Фото belsteel.com

«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» подписала соглашение о поставке на международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2019», которая прошла в Москве. Документ предусматривает экспорт бесшовных труб, катанки, конструкционного проката и проволоки для рукавов высокого давления.

«Традиционно Российская Федерация возглавляет топ-5 стран импортеров белорусской металлопродукции. Именно поэтому БМЗ ежегодно принимает активное участие в специализированной выставке «Металл-Экспо», которая заслуженно считается одним из главных событий в металлургической отрасли СНГ и собирает представителей сотен компаний из десятков стран мира», — отмечает пресс-служба.

 
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Тэги: БМЗ металлопродукция

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