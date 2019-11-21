БМЗ поставит в Россию металлопродукцию на сумму 40 млн долларов
Беларусь поставит в Россию металлопродукцию на сумму около 40 млн долл, сообщает пресс-служба Белорусского металлургического завода.
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» подписала соглашение о поставке на международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2019», которая прошла в Москве. Документ предусматривает экспорт бесшовных труб, катанки, конструкционного проката и проволоки для рукавов высокого давления.
«Традиционно Российская Федерация возглавляет топ-5 стран импортеров белорусской металлопродукции. Именно поэтому БМЗ ежегодно принимает активное участие в специализированной выставке «Металл-Экспо», которая заслуженно считается одним из главных событий в металлургической отрасли СНГ и собирает представителей сотен компаний из десятков стран мира», —