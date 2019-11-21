МИД России раскритиковал позицию БДИПЧ ОБСЕ в отношении парламентских выборов в Беларуси

Департамент информации и печати МИД России подверг критике негативную оценку, которую дало парламентским выборам в Беларуси Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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«Наблюдатели от СНГ, ШОС, Парламентского собрания Союза Беларуси и России признали, что выборы были проведены открыто и на высоком организационном уровне, соответствовали нормам национального законодательства и международным стандартам. Напротив, объединенная миссия под руководством БДИПЧ ОБСЕ с участием парламентариев ПАСЕ и ПА ОБСЕ заявила, что прошедшая кампания якобы «не отвечала международным стандартам демократических выборов» и демонстрировала «полное пренебрежение» к свободе собраний, ассоциации и выражения мнений», — отмечается в комментарии.

У российского внешнеполитического ведомства «складывается впечатление, что эти миссии работали в разных странах и уж точно следовали разным правилам и методологии».

«В СНГ, как известно, действуют четкие международно-правовые нормы — кишиневская Конвенция 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Что касается БДИПЧ, то этот институт работает на принципах, которые он сам кулуарно придумал и которые директивными органами ОБСЕ не утверждались. Многие страны, включая Россию, неоднократно призывали к разработке согласованных правил наблюдения и выдвигали конкретные инициативы на этот счет», — заявляет МИД РФ.

Российская сторона «приветствует успешное проведение в Беларуси парламентских выборов, которые прошли при полном уважении международных демократических стандартов».

«Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными. Сожалеем, что с ними солидаризировались США и страны Евросоюза. Надеемся на эффективную работу с новым составом белорусского парламента, в том числе в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России», — говорится в комментарии.

По итогам выборов, состоявшихся 17 ноября, в Палату представителей Национального собрания Беларуси не попал ни один представитель оппозиции. Оппоненты власти заявили о массовых фальсификациях.