ДТП в Щучинском районе: ребенок в реанимации

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В Щучинском районе ребенок получил серьезные травмы в результате ДТП.



На 29-ом километре автодороги Р51 Острино — Волковыск водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу «Пежо».

В результате столкновения серьезно пострадал мальчик 2011 года рождения, ехавший в качестве пассажира «Фольксвагена». Он получил открытую черепно-мозговую травму и находится в реанимации, в бессознательном состоянии.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома отмечает, что ребенок находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.
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