ДТП в Щучинском районе: ребенок в реанимации

В Щучинском районе ребенок получил серьезные травмы в результате ДТП.





На 29-ом километре автодороги Р51 Острино — Волковыск водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу «Пежо».

В результате столкновения серьезно пострадал мальчик 2011 года рождения, ехавший в качестве пассажира «Фольксвагена». Он получил открытую черепно-мозговую травму и находится в реанимации, в бессознательном состоянии.