Умер известный белорусский тренер Петр Яновский
а 86-м году жизни скончался Петр Яновский, известный советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР, почетный гражданин города Бобруйска, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.
Петр Яновский был неоднократным победителем на чемпионатах Беларуси в разных видах спорта, также был призером Спартакиады народов СССР и чемпионата Советского Союза. Имел статус тренера высшей категории.
Он родился в 1933 году в деревне Свислочь Могилевской области. В 1967 году окончил Белорусский государственный институт физической культуры. В том же году устроился на работу тренером по гребле в ДЮСШ № 1 города Бобруйска.
С 1986 года работал в должности тренера-преподавателя по гребле на байдарках и каноэ в Бобруйском государственное училище олимпийского резерва.
Именитые белорусские гребцы Александр и Андрей Богдановичи, Александр Жуковский и Максим Петров являются его воспитанниками.