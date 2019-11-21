Умер известный белорусский тренер Петр Яновский

/ Спорт
Просмотров: 197
а 86-м году жизни скончался Петр Яновский, известный советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР, почетный гражданин города Бобруйска, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

Фото mst.by

Петр Яновский был неоднократным победителем на чемпионатах Беларуси в разных видах спорта, также был призером Спартакиады народов СССР и чемпионата Советского Союза. Имел статус тренера высшей категории.

Он родился в 1933 году в деревне Свислочь Могилевской области. В 1967 году окончил Белорусский государственный институт физической культуры. В том же году устроился на работу тренером по гребле в ДЮСШ № 1 города Бобруйска. 
 
С 1986 года работал в должности тренера-преподавателя по гребле на байдарках и каноэ в Бобруйском государственное училище олимпийского резерва. 
 
Именитые белорусские гребцы Александр и Андрей Богдановичи, Александр Жуковский и Максим Петров являются его воспитанниками.
 
 
 

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусский тренер Персона: Петр Яновский