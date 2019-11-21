Умер известный белорусский тренер Петр Яновский

21 ноября н а 86-м году жизни скончался Петр Яновский, известный советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР, почетный гражданин города Бобруйска, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

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Петр Яновский был неоднократным победителем на чемпионатах Беларуси в разных видах спорта, также был призером Спартакиады народов СССР и чемпионата Советского Союза. Имел статус тренера высшей категории.