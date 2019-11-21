Пропавший активист «Молодого фронта» Александр Латышев нашелся в армии

Пропавший активист незарегистрированного «Молодого фронта» Александр Латышев нашелся в армии, сообщает оппозиционный политик и бывший лидер организации Павел Северинец в социальной сети «Фейсбук».

Фото belprauda.org

«Молодофронтовец Александр Латышев, по информации военных, сегодня был доставлен в карантин 52-го специализированного поискового батальона (возле Лепеля). Дежурный по части подтвердил, что он в карантине... Где он находился неделю, почему удалены или взломаны его аккаунты в соцсетях — ясной информации у нас нет», — написал Северинец.

Ранее Naviny.by сообщали об исчезновении 26-летнего Латышева. Павел Северинец сообщал, что Латышев пять дней не выходит на связь, и высказал предположение, что он арестован. «Друзья говорят, что он точно не пересекал границу, месяц назад его допрашивали сотрудники КГБ, кроме того, могли забрать и в армию», — написал политик.