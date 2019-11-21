Исследователи раскрыли тайну нетронутой гробницы германского императора Фридриха III

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Ученые исследовали гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III (1415 — 1493), расположенную в католическом соборе Святого Стефана в Австрии.

Фото APA/DOMBAUHUTTE TO ST. STEPHAN

Гробницу исследовали с помощью миниатюрных камер, которые были продвинуты в отверстие. Кроме тела самого монарха, в ней обнаружены корона, скипетр и держава, сообщает Archaeology News Network.

Предполагается, что корона изготовлена из позолоченного серебра. Как считают исследователи, она является одним из самых старейших сохранившихся образцов, характерных для императорского дома Габсбургов. Помимо символов власти, ученые обнаружили в захоронении чеканные монеты, распятие Иисуса Христа и остатки материи. 

Фото APAweb/DOMBAUHUTTE ZU ST. STEPHAN

Фридрих III — представитель Леопольдинской линии династии Габсбургов, последний император, коронованный в Риме и объединивший австрийские земли.

В его царствование впервые появилось сочетание букв AEIOU. Сам император никак не комментировал это, но позже появились утверждения о том, что накануне смерти он расшифровал сочетание, как аббревиатуру (от лат. Austriae est imperare orbi universo) — «Австрия должна править миром».

Гробница императора считается одним из главных достояний позднего периода готической архитектуры. 

Фото APA/DOMBAUHUTTE TO ST. STEPHAN

Фото KHM-MUSEUMSVERBAND/APA/dpa

 
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Тэги: историко-культурные ценности монархи Австрия Персона: Фридрих III

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