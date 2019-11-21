Исследователи раскрыли тайну нетронутой гробницы германского императора Фридриха III

Ученые исследовали гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III (1415 — 1493), расположенную в католическом соборе Святого Стефана в Австрии.

Фото APA/DOMBAUHUTTE TO ST. STEPHAN

Гробницу исследовали с помощью миниатюрных камер, которые были продвинуты в отверстие. Кроме тела самого монарха, в ней обнаружены корона, скипетр и держава, сообщает Archaeology News Network ​.

Предполагается, что корона изготовлена из позолоченного серебра. Как считают исследователи, она является одним из самых старейших сохранившихся образцов, характерных для императорского дома Габсбургов. Помимо символов власти, ученые обнаружили в захоронении чеканные монеты, распятие Иисуса Христа и остатки материи.

Фото APAweb/DOMBAUHUTTE ZU ST. STEPHAN

Фридрих III — представитель Леопольдинской линии династии Габсбургов, последний император, коронованный в Риме и объединивший австрийские земли.

В его царствование впервые появилось сочетание букв AEIOU. Сам император никак не комментировал это, но позже появились утверждения о том, что накануне смерти он расшифровал сочетание, как аббревиатуру (от лат. Austriae est imperare orbi universo) — «Австрия должна править миром».

Гробница императора считается одним из главных достояний позднего периода готической архитектуры.

Фото APA/DOMBAUHUTTE TO ST. STEPHAN