В Молодечно произошло возгорание в торговом центре

21 ноября вечером молодечненские спасатели получили сигнал из торгового центра на ул. Будавников о срабатывании пожарной сигнализации.

Фото МЧС Беларуси

Прибывшие на место спасатели обнаружили слабое задымление в торговом зале на первом этаже. Установлено, что загорелись отложения в духовом шкафу, в цехе по производству хлебобулочных изделий.

Еще до прибытия сотрудников МЧС здание покинули 80 человек. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.