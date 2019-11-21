В Молодечно произошло возгорание в торговом центре

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21 ноября вечером молодечненские спасатели получили сигнал из торгового центра на ул. Будавников о срабатывании пожарной сигнализации.

Фото МЧС Беларуси

Прибывшие на место спасатели обнаружили слабое задымление в торговом зале на первом этаже. Установлено, что загорелись отложения в духовом шкафу, в цехе по производству хлебобулочных изделий.

Еще до прибытия сотрудников МЧС здание покинули 80 человек. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
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Тэги: пожар

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