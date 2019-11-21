В Витебской области изъяли почти 250 упаковок снюса

Администрация одного из учебных заведений Полоцка сообщила о том, что школьники употребляют запрещенный в Беларуси​ снюс. Один подросток угостил им своих друзей, в результате одному из детей стало плохо и потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители установили, что снюс был приобретен в магазине в Полоцке. При осмотре помещения магазина в закрытой витрине обнаружены различные виды данной смеси.

Далее сотрудники милиции выявили еще один магазин с аналогичной продукцией — она продавалась в том числе и через интернет.

УВД Витебского облисполкома предупреждает , что некурительная табачная смесь снюс, как и насвай, запрещена к свободному обороту с 1 января 2010 года. Статьей 16.10 КоАП Беларуси «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания» предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 45 базовых величин.

Основным компонентом снюса является табак. Он закладывается за губу (на десну). Как и во время курения, при сосании табака происходит проникновение никотина в кровь. В этом и есть сходство бездымного табака с дымным. Но в бездымном никотина гораздо больше, чем в сигаретах, поэтому никотиновая зависимость наступает значительно быстрее.

Употребление снюса ребёнком может привести к интоксикации организма никотином, которая значительно выше, чем при курении сигареты. При легкой форме отравления основные симптомы – тошнота, головокружение, головная боль, рвота. Тяжелая передозировка более опасна и сопряжена с риском смерти.