В Беларусь пришли морозы

/ Общество
Просмотров: 223

Морозная погода ожидается в Беларуси в пятницу, 22 ноября. В Белгидромете сообщили, что на нее окажет влияние периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе.

Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный порывистый, по западу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от -5°С по востоку до +2°С по западу страны.

В столице без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром -5..-7°С;
  • днем -2..-4°С;
  • вечером -4..-6°С.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском