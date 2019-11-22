В Беларусь пришли морозы

Морозная погода ожидается в Беларуси в пятницу, 22 ноября. В Белгидромете сообщили, что на нее окажет влияние периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе.

Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный порывистый, по западу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от -5°С по востоку до +2°С по западу страны.

В столице без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: