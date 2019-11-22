Суд запретил номерной знак «HH 1933»
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Суд Мюнстера запретил номерной знак «HH 1933». Причиной такого решения стало то, что данная комбинация напоминает о национал-социализме и поэтому аморальна.
Выдача номерных знаков с явными нацистскими признаками запрещена властями Германии повсюду. Однако существуют разные списки запрещенных комбинаций в разных федеральных землях.
Хотя такие сокращения, как «SS», «SA», «KZ» или даже «HJ», запрещены везде, это не относится к другим комбинациям. Например, номерные знаки с «HH» или «88» в некоторых федеральных землях выдаются, а в других запрещены с самого начала, пишет