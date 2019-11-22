Суд запретил номерной знак «HH 1933»

Суд Мюнстера запретил номерной знак «HH 1933». Причиной такого решения стало то, что данная комбинация напоминает о национал-социализме и поэтому аморальна.

Выдача номерных знаков с явными нацистскими признаками запрещена властями Германии повсюду. Однако существуют разные списки запрещенных комбинаций в разных федеральных землях.