Суд запретил номерной знак «HH 1933»

/ Новости Германии
Просмотров: 983

Суд Мюнстера запретил номерной знак «HH 1933». Причиной такого решения стало то, что данная комбинация напоминает о национал-социализме и поэтому аморальна.

Выдача номерных знаков с явными нацистскими признаками запрещена властями Германии повсюду. Однако существуют разные списки запрещенных комбинаций в разных федеральных землях.

Хотя такие сокращения, как «SS», «SA», «KZ» или даже «HJ», запрещены везде, это не относится к другим комбинациям. Например, номерные знаки с «HH» или «88» в некоторых федеральных землях выдаются, а в других запрещены с самого начала, пишет rusverlag.de.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Германия неонацизм Город: Мюнстер

Другие материалы на эту тему:

В Германии предотвращен крупный теракт

В Германии предотвращен крупный теракт

Меркель: для настоящего единства Германии надо много времени

Меркель: для настоящего единства Германии надо много времени

Правительство ФРГ поможет немцам при покупке электромобилей

Правительство ФРГ поможет немцам при покупке электромобилей

Какие авто чаще всего угоняют в Германии

Какие авто чаще всего угоняют в Германии