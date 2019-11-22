Объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня в Беларуси ожидается неблагоприятное погодное явление. Об этом сообщает Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: