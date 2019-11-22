В Twitter появится новая функция

У пользователей микроблога Twitter появится новая возможность в свете безопасности.

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Как отмечает администрация сети, новая функция позволит контролировать свои публикации. Ожидается, что новая функция будет доступна всем пользователям.

В Twitter теперь можно будет скрывать определенные комментарии пользователей к своим публикациям. Они не будут удаляться. Пользователь, комментарий которого скрыли, не будет знать об этом.

В ходе проведенного тестирования выяснялось, что в основном пользователи скрывают ответы, которые, по их мнению, кажутся неуместными — не относящимися к теме или досаждающими. При этом 85% пользователей, которые скрывали те или иные ответы, не прибегали к блокировке пользователей, оставивших эти комментарии.