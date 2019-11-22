В Вильнюсе проходит церемония перезахоронения останков повстанцев 1863-1864 годов

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Церемония перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов проходит 22 ноября в Вильнюсе (Литва).

Четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Достоверно установлено, что в одной из могил были останки Зыгмунта Сераковского. Косвенно подтверждено также, что найдены и останки руководителя восстания 1863-1864 годов Кастуся Калиновского.

В 9:30 (здесь и далее указано по минскому времени) гробы с останками повстанцев вынесут из внутреннего двора Дворца правителей Великого Княжества Литовского, на Кафедральной площади состоится торжественное построение. Далее останки внесут в Кафедральный собор-базилику святых Станислава и Владислава.


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В течение полутора часов, начиная с 10:00, пройдет общественное прощание. В 12:45 в базилику прибудут официальные лица и иностранные делегации. Ожидается приезд президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Польши Анджея Дуды. Также прибудет белорусская делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко.

В 13:00 архиепископ-митрополит Гинтарас Грушас проведет в базилике святую мессу, в которой поучаствуют военные капелланы и епископы Литвы, Польши и Беларуси, в том числе митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

После богослужения официальные лица выступят с прощальными речами.

В 14:20 гробы с останками повстанцев вынесут из Кафедрального собора-базилики, и траурная процессия выдвинется на старое городское кладбище Расу.

Около 15:00 процессия остановится около Острой Брамы, где состоятся песнопения на литовском, польском и белорусском языках. Примерно в 15:50 процессия прибудет на кладбище Расу, гробы с останками внесут в специально подготовленную к этому событию часовню, где состоится последнее прощание.

С 17:00 часовня будет открыта для общественного посещения.
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Тэги: восстание Калиновского останки Калиновского перезахоронение Город: Вильнюс

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