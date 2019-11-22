В Полоцком районе «Рено» сбил пенсионерку

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пенсионерка, случилось накануне вечером в Полоцком районе.

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель «Рено» в районе деревни Махирово на дороге Полоцк — Верхнедвинск — граница Латвии сбил внезапно вышедшую на шоссе 55-летнюю женщину.

Пешеход получила травмы и была госпитализирована в районную больницу.

Отметим, что в настоящее время по всей республике проходит спецмероприятие «Время стать заметным!».