В Полоцком районе «Рено» сбил пенсионерку

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пенсионерка, случилось накануне вечером в Полоцком районе.

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель «Рено» в районе деревни Махирово на дороге Полоцк — Верхнедвинск — граница Латвии сбил внезапно вышедшую на шоссе 55-летнюю женщину.

Пешеход получила травмы и была госпитализирована в районную больницу.

Отметим, что в настоящее время по всей республике проходит спецмероприятие «Время стать заметным!».
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Тэги: ДТП Город: Полоцк

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