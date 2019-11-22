Как на рождественские праздники будут работать магазины Литвы

Крупные литовские магазины сообщили о том, как будут работать на рождественские и новогодние праздники.

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Так, в Maximа сообщили, что магазины сети не будут работать 25 декабря. Администрация пока не решила, будет ли сеть работать 1 января, пишет Delfi .

Norfа приняла решение не работать 25 декабря и 1 января. Кроме того, 24 декабря и 31 декабря магазины будут в сокращенном режиме на два и один час соответственно.

Как было принято уже давно, магазины Lidl не будут работать 25 декабря и 1 января. В другие дни зимних праздников они закроются раньше — 24 декабря в 18:30, 26 декабря в 19:30, а 31 декабря в 20:00.

Не будут работать в Рождество и магазины Iki. 24 и 31 декабря они закроются в 20:00. 1 января откроются в 10:00.

Останутся без товаров 25 декабря и покупатели сети Rimi. 26 декабря магазины откроются в 9:00 и будут работать до 20:00. До 20:00 магазины Rimi будут работать 31 декабря.

Магазины формата hyper будут работать с 12:00 до 20:00. Исключение составят магазины Rimi в ТЦ Nordika и паневежском Ryо, в Вильнюсе на улице Линкмяну, 22, и на улице Укмергес, 233, а также в Мажейкяй, на улице Жемайтиёс, 38. Эти магазины 1 января работать не будут.