Ермошина недовольна отчетом миссии БДИПЧ ОБСЕ

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина расстроена оценками прошедших выборов со стороны наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

«Конечно, я всегда расстраиваюсь по этому поводу, потому что это совершенно естественно, что каждому человеку приятно получать хорошие оценки. Тем более труд вложен большой, — сказала Ермошина. — Но сразу же могу сказать, что если объективно рассматривать данный отчет, давайте все-таки также объективно оценивать его с точки зрения цифр. Даже самые объективные цифры, которые никто не подвергает сомнениям, например, количество зарегистрированных кандидатов, сколько в них от оппозиционных партий, сколько человек получили возможность для свободного выражения своего мнения, своих позиций через государственные средства массовой информации, через проведение свободных митингов, пикетов, общественных мероприятий. Эти цифры просто вдохновляющие, они, по сути дела, опровергают все критические замечания по поводу того, что кампания в той или иной мере проходила несвободно».

По словам главы ЦИК, в наблюдении за выборами участвовали 39 тысяч национальных наблюдателей и 1.030 международных.

«Выборы находились под тотальным контролем. У нас 5.800 избирательных участков. По скольким участкам сомнения? Я даже не подвергаю критике, что эти сомнения ничем не подтверждены, — сказала Ермошина. — По скольким участкам выражает сомнения ОБСЕ? На тринадцати, по их мнению, был вброс бюллетеней, на двенадцати, как они считают, выборы недостоверны. 25 участков, менее половины процента (от общего числа — БелаПАН.). О чем тут можно говорить? Сами по себе цифры, никем не опровергнуты, не подвергнуты замечаниям, говорят о том, что, в общем-то, выборы прошли неплохо».

На замечание БелаПАН, что наблюдатели ОБСЕ критикуют процесс подсчета голосов, Ермошина ответила: «Дело в том, что только часть наблюдателей недовольна этим. Они говорят о 5% (наблюдаемых участков — БелаПАН.), но не о массовом количестве. Большая часть абсолютно удовлетворена этой процедурой. Конечно же, выборы всегда проходят с шероховатостями, но говорить о том, что это имело место повсеместно, как повсеместно установленная практика… Вы знаете, презумпция невиновности не только на оппозицию распространяется, но и на провластных кандидатов, на избирательные комиссии, на всех тех государственных служащих, которые готовили избирательную кампанию».

Ермошина отметила, что позиция ЦИК по по отчету миссии БДИПЧ ОБСЕ направлена в МИД Беларуси для дальнейшей передачи в ОБСЕ.