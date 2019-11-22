Казахстанец пытался вывезти трех белорусок в Россию для занятия проституцией

Могилевские правоохранители задержали в областном центре 41-летнего гражданина Казахстана, который пытался вывезти в Россию трех белорусов для занятия проституцией.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, мужчина, находясь в России, искал в социальных сетях девушек, которые были не против занятия проституцией.

Он списался с жительницами Могилевской области и «обещал заманчивые условия для занятия проституцией: благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в 3000 долларов (50% из них – сутенеру)».

Получив согласие барышень, он приехал в Могилев, чтобы переправить «живой товар» на территорию России.

Его задержали оперативники. СК по данному факту открыл уголовное производство.