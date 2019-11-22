На выходных в Беларуси будет до -13°С
Периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе, будет формировать погоду в республике в предстоящие выходные.
В субботу ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, отмечает Белгидромет.
Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха:
- минимальная ночью -7..-13°С (в западных регионах -2..-6°С);
- максимальная днем -5..+1°С.
Атмосферное давление будет падать.
В воскресенье ситуация существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями и преимущественно без осадков погода.
Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью от -2°С (по юго-западу) до -13°С (по востоку);
- максимальная днем -4..+2°С.