На выходных в Беларуси будет до -13°С

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Периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе, будет формировать погоду в республике в предстоящие выходные.

Фото pixabay.com

В субботу ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, отмечает Белгидромет.

Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха:

  • минимальная ночью -7..-13°С (в западных регионах -2..-6°С);
  • максимальная днем -5..+1°С.

Атмосферное давление будет падать.

В воскресенье ситуация существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями и преимущественно без осадков погода.

Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью от -2°С (по юго-западу) до -13°С (по востоку);
  • максимальная днем -4..+2°С.
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Тэги: погода

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