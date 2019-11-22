На выходных в Беларуси будет до -13°С

Периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе, будет формировать погоду в республике в предстоящие выходные.

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В субботу ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, отмечает Белгидромет.

Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха:

минимальная ночью -7..-13°С (в западных регионах -2..-6°С);

максимальная днем -5..+1°С.

Атмосферное давление будет падать.

В воскресенье ситуация существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями и преимущественно без осадков погода.

Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха: