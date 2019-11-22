Ермошина: выборы президента пройдут по старым правилам

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что выборы президента, которые должны пройти в 2020 году, состоятся по старым правилам.

Глава ЦИК, комментируя отсутствие в новоизбранном парламенте представителей оппозиции, отметила, что «самое главное, чтобы парламент был честным и работал честно».

«Альтернативный голос — это не обязательно голос качественный, не обязательно голос самого достойного из тех, кто альтернативно мыслит», — сказала она.

На вопрос, не планирует ли Беларусь на президентские выборы пригласить больше наблюдателей, Ермошина ответила: «У нас приезжает столько наблюдателей, сколько пожелает. Куда уж больше привлекать? У нас в общем-то беспредел даже в определенном плане — их больше, чем где-либо. Если миссии будут больше, значит, наблюдателей будет больше. Если миссий будет меньше, значит, их будет меньше. Государство никак не регулирует этот поток».

Ермошина также заявила, что перед президентскими выборами изменения в избирательное законодательство вноситься не будут. «Нет на это времени», — добавила она.