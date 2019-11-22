СК расследует дело о «договорняке» в хоккее

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Следователи Центрального аппарата СК ведут дело о договорном матче, зафиксированном в белорусском хоккее.

Фото vk.com/hcdinamomolodechno

Поединок «Динамо-Молодечно» — «Могилев» (5:6) прошел 12 ноября.

Как отмечает СК, «в отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса».

Как отмечают следователи, фигуранты «подтвердили, что названный матч носил договорной характер».
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Тэги: хоккей-Беларусь договорные матчи ХК Динамо-Молодечно

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