«Время экспериментов закончено». Лукашенко проводит историческое совещание
На сегодняшнем совещании по развитию АПК Витебской области Александр Лукашенко выразил надежду, что оно станет историческим.
«Пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено», — подчеркнул белорусский лидер.
В мероприятии принимают участие высшие должностные лица как страны, так и региона.
Для решения проблем в агропромышленном комплексе Витебской области в регионе предлагается создать суперкрупный холдинг.
«Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории», — заметил сказал президент.
Он отметил, что в настоящее время на Витебщине работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов.
«Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? — обозначил проблему Александр Лукашенко. — Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы».
При этом по проекту указа область рассчитывает на колоссальную сумму государственной поддержки.
«А мне сказали: да нет, не надо никакой поддержки… Поэтому для принятия окончательных решений сегодня нам предстоит подробно и конкретно обсудить все существующие вопросы», - отметил Глава государства.
Он предупредил всех участников совещания, чтобы никто не пытался отсидеться, а все несли персональную ответственность.
«Вы собрались сюда не для того, чтобы отмолчаться: вот скажу, а завтра меня выгонят… Никто никого не выгонит, если вы будете нормально работать. А если кто-то посмеет это сделать, то он сам будет изгнан из этой области», — предупредил Лукашенко.