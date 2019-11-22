«Время экспериментов закончено». Лукашенко проводит историческое совещание

На сегодняшнем совещании по развитию АПК Витебской области Александр Лукашенко выразил надежду, что оно станет историческим.

Фото пресс-службы президента

«Пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено», — подчеркнул белорусский лидер.

В мероприятии принимают участие высшие должностные лица как страны, так и региона.

Для решения проблем в агропромышленном комплексе Витебской области в регионе предлагается создать суперкрупный холдинг.

«Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории», — заметил сказал президент.

Он отметил, что в настоящее время на Витебщине работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов.

«Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? — обозначил проблему Александр Лукашенко. — Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы».

При этом по проекту указа область рассчитывает на колоссальную сумму государственной поддержки.

«А мне сказали: да нет, не надо никакой поддержки… Поэтому для принятия окончательных решений сегодня нам предстоит подробно и конкретно обсудить все существующие вопросы», - отметил Глава государства.

Он предупредил всех участников совещания, чтобы никто не пытался отсидеться, а все несли персональную ответственность.

«Вы собрались сюда не для того, чтобы отмолчаться: вот скажу, а завтра меня выгонят… Никто никого не выгонит, если вы будете нормально работать. А если кто-то посмеет это сделать, то он сам будет изгнан из этой области», — предупредил Лукашенко.