В Минске на улице Казимировской построят ФОК с бассейном и катком

К лету 2022 года в северо-западной части Минска на пересечении улиц Казимировская и Неманская будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовым катком.

Заказчиком и эксплуатирующей организацией объекта выступает государственное предприятие «Аква-Минск», которое является оператором аквапарка «Лебяжий», ФОК «Серебрянка», группы гостиниц «Аква-Минск», теннисного центра «Аква-Минск», «Аква-Минск Клиники» и МФК «Мандарин».

Генеральным подрядчиком выступила польская компания UNIBEP S.A. Строительство будет вестись за счет кредитных ресурсов польского банка БГК и оборотных средств заказчика, сообщили в компании «Аква-Минск».

Комплекс на Казимировской будет построен по дополненному и улучшенному проекту, по которому строился физкультурный комплекс «Мандарин» на улице Герасименко.

Общая площадь нового ФОК составит 11 300 кв. метров. Первый этаж будет предназначен для встречи гостей, приобретения билетов, пункта выдачи, хранения и сушки прокатных коньков.

Второй этаж вместит в себя водно-термальную зону с гидромассажными ванными, плавательным бассейном на 6 дорожек длиной 25 метров и дополнительной зоной гидропроцедур с водопадом и подводным массажем. Здесь же разместятся два небольших бассейна: для обучения плаванию и второй для детей от 1 до 4 лет.

Отдельно расположатся бани и сауны, а также массажная комната. На втором этаже появится также фитнес-зал и два зала для общей физической подготовки.

У ледового катка будет трибуна на 120 зрителей и четыре командные раздевалки.