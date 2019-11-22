Лукашенко крайне возмущен положением дел в Витебской области

Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании в Витебске подверг резкой критике положение дел в экономике региона.

Фото пресс-службы президента

По его словам, за последнюю пятилетку объем производства сельхозпродукции уменьшился почти на 2%.

«У вас полная стагнация. Вы катитесь в обратную сторону», — приводит слова президента его пресс-служба.

Он отметил, что стала устойчивой тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, а его среднесуточные привесы ниже, чем в любой другой области республики.

Витебская область единственная, где средний удой на корову составляет менее 4 тыс. килограммов.

Низкая инвестиционная активность, падение экспортного потенциала и как результат ухудшение финансового состояния предприятий. Доля убыточных организаций растет, а их удельный вес максимальный среди всех регионов страны.

«Абсолютно недопустимо то, что от такой работы (если это вообще можно назвать работой) страдают люди. От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных начинается всегда с нас, — сказал Лукашенко. — Сокращение занятых в отрасли и их низкая заработная плата уже никого не удивляют. Как информирует Белстат, 37% работников села [Витебской области] получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату».

«Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по 100-150. И считается, что у вас средняя зарплата 500. Кого вы обманываете?» — задал риторический вопрос глава государства.

И на этом фоне руководство региона «непростительно долго (более двух лет) разрабатывает некие предложения, как исправить сложившуюся ситуацию».