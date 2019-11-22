Для нового клипа группы IOWA пришлось купить 80 килограммов мусора

Группа IOWA представила клип на новую песню «Маяки», которую можно назвать экологическим манифестом.

«Песня «Маяки» буквально упала на нас в самый разгар борьбы за Байкал. Моя подписчица попросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю! Про людей, которые освещают проблемы, принимают решения, берут на себя ответственность и делают всё, чтобы исправить проблему здесь и сейчас!» — рассказала солистка группы Катя Иванчикова.

Режиссер Владимир Беседин, ранее работавший с группой над клипом «Бьет бит», предложил снять видео, где герои из иллюзорного мира попадают в реальность.

Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы. В течение трех дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым. А когда и этого оказалось недостаточно, купили еще 80 килограммов мусора. Все отходы после съемок клипа снова отсортировали и сдали на переработку.

Группа IOWA присоединились к инициативе Greenpeace, призванной добиться запрещения на законодательном уровне использования одноразового пластика.