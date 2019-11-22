Лукашенко — руководству Витебской области: вы отвратительно работаете, я вас всех в тюрьму отправлю

Александр Лукашенко на совещании в Витебске предостерег руководство региона от создания новых структур в сельском хозяйстве только ради глотка свежего воздуха.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что при принятии решений необходимо взвешивать все причины нынешних неудач.

«Если вы это делаете [предлагают создать суперхолдинг в сельском хозяйстве] ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать», — подчеркнул Лукашенко.

Президент констатировал, что отдельным показателем работы АПК региона можно отметить скромную позитивную динамику. Однако результаты всестороннего анализа ситуации показывают наличие серьезных проблем.