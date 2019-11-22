Лукашенко — руководству Витебской области: вы отвратительно работаете, я вас всех в тюрьму отправлю

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Александр Лукашенко на совещании в Витебске предостерег руководство региона от создания новых структур в сельском хозяйстве только ради глотка свежего воздуха.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко крайне возмущен положением дел в Витебской области

Он отметил, что при принятии решений необходимо взвешивать все причины нынешних неудач.

«Если вы это делаете [предлагают создать суперхолдинг в сельском хозяйстве] ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать», — подчеркнул Лукашенко.

Президент констатировал, что отдельным показателем работы АПК региона можно отметить скромную позитивную динамику. Однако результаты всестороннего анализа ситуации показывают наличие серьезных проблем.
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Тэги: сельское хозяйство совещание у Лукашенко Витебщина Персона: Александр Лукашенко Город: Витебск

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