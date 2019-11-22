Митрополит Кондрусевич: Калиновский осознавал белорусов отдельной нацией 

Кастусь Калиновский принадлежит белорусской истории как человек, осознававший белорусов отдельной нацией, которая имеет право на самоопределение, заявил председатель Конференции католических епископов Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Его слова прозвучали 22 ноября в Вильнюсе после святой мессы в кафедральном соборе Святых Станислава и Владислава по случаю перезахоронения участников восстания 1863—1864 годов.

Трансляцию церемонии ведет польский телеканал для Беларуси "Белсат" .

«Божественное Провидение позволяет нам принять участие в перезахоронении останков повстанцев 1863—64 годов, — отметил белорусский католический иерарх. — Гора Гедимина — символ Вильнюс — два года назад открыла нам свою тайну. Наконец скрытые в течение полутора сотни лет останки героев восстания были обретены и сегодня с почетом переносятся на место вечного упокоения на кладбище Расу в Вильнюсе. У Бога нет случайностей. Возможно, так и надо было, чтобы мы снова вспомнили о тех, кто отдал свою жизнь в трагических обстоятельствах, стремясь обрести свободу».

По словам Кондрусевича, повстанцы были «представителями разных народов и вероисповеданий», но все они «боролись с царизмом за свободу своих народов и за их общую свободу — боролись за нашу и вашу свободу».

«Среди них — Константин Калиновский, сын белорусского народа, лидер национального освободительного движения, публицист и поэт, благородный человек, который отличался необычайной силой духа и являлся одним из руководителей восстания. Поэтому сегодняшнее событие имеет большое значение также и для Беларуси. В нем и его соратниках мы видим своеобразный альтруизм, самоотверженность, осознание собственного достоинства», — добавил митрополит Минско-Могилевский.

Глава белорусского епископата подчеркнул, что в жизни и борьбе повстанцев были «разнообразные контексты, которые трудно оценить несколькими предложениями». Само восстание «не принесло желаемого результата», тем не менее оно «оставило свой след в истории».

«Вспоминая те далекие исторические события, мы не стремимся разрывать зажившие раны и посыпать их солью, — отметил он. — Напротив, мы хотим еще раз осмыслить, к чему может привести отсутствие любви к ближнему и уважения его прав, которые он получил от Бога, чтобы подобное больше никогда не повторилось».

«Мы также хотим молиться за повстанцев-мучеников, могилы которых еще совсем недавно не были известны, и восстановить братские отношения с соседними народами и верующими разных вероисповеданий. Ничто так не объединяет, как пролитая за общие идеалы кровь», — сказал Кондрусевич.

Четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Достоверно установлено, что в одной из них были останки Зыгмунта Сераковского. Косвенно подтверждено также, что найдены и останки руководителя восстания 1863—1864 годов Кастуся Калиновского.

Церемония перезахоронения останков началась около 9.30 по минскому времени. В течение двух с половиной часов в кафедральном соборе Святых Станислава и Владислава проходило общественное прощание.

Останки повстанцев будут перезахоронены в часовне на старом городском кладбище Расу.