Задержаны гастролеры из России, продававшие белорусам поддельные монеты

/ Происшествия
Просмотров: 72

Житель Лепеля увидел на улице лиц неславянской наружности, предлагавших прохожим купить старинные монеты. Вспомнив публикации в СМИ, он сообщил об этом в милицию.

Ранее Naviny.by сообщали о гастролерах из России, которые под видом драгоценных монет и столовых приборов предлагают дешевый металл.


Гастролеры из России выманивают деньги у минчан по новой схеме

После сообщения местного жителя, сотрудникам Лепельской милиции удалось обнаружить автомобиль с российскими номерами, принадлежавший аферистам. Задержанных — мужчину и женщину, — доставили в отдел милиции. У них изъяли пакет с монетами, похожими на образцы царской чеканки, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Установлено, что задержанные причастны к аналогичной сделке месячной давности в Молодечно - там местному жителю были проданы три поддельные монеты и медаль.

Недавно стало известно еще об одной жертве мошенников — житель одного из областных центров увидел по телевизору сюжет о мошенниках и понял, что его обманули. За поддельную коллекцию «чеканки» он заплатил гастролерам-мошенникам около 5 000 долларов. 

Милиция просит граждан, которые стали жертвами данного вида преступлений или обладают информацией о деятельности таких лиц, сообщить об этом по телефону 102. По имеющейся информации, схожие группы мошенников действуют по всей Беларуси и представляют реальную угрозу. 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мошенничество

Другие материалы на эту тему:

Представлялись сотрудниками банков: 150 белорусов стали жертвами мошенников

Представлялись сотрудниками банков: 150 белорусов стали жертвами мошенников

Концерт Энрике Иглесиаса в Минске отменен. Вернут ли деньги за билеты?

Концерт Энрике Иглесиаса в Минске отменен. Вернут ли деньги за билеты?

Бывшему начальнику криминальной милиции Чечерска вменяют девять эпизодов

Бывшему начальнику криминальной милиции Чечерска вменяют девять эпизодов

Бывшего начальника криминальной милиции Чечерска будут судить

Бывшего начальника криминальной милиции Чечерска будут судить