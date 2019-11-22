Задержаны гастролеры из России, продававшие белорусам поддельные монеты

После сообщения местного жителя, сотрудникам Лепельской милиции удалось обнаружить автомобиль с российскими номерами, принадлежавший аферистам. Задержанных — мужчину и женщину, — доставили в отдел милиции. У них изъяли пакет с монетами, похожими на образцы царской чеканки, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Установлено, что задержанные причастны к аналогичной сделке месячной давности в Молодечно - там местному жителю были проданы три поддельные монеты и медаль.

Недавно стало известно еще об одной жертве мошенников — житель одного из областных центров увидел по телевизору сюжет о мошенниках и понял, что его обманули. За поддельную коллекцию «чеканки» он заплатил гастролерам-мошенникам около 5 000 долларов.

Милиция просит граждан, которые стали жертвами данного вида преступлений или обладают информацией о деятельности таких лиц, сообщить об этом по телефону 102. По имеющейся информации, схожие группы мошенников действуют по всей Беларуси и представляют реальную угрозу.