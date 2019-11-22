Лукашенко: дальше такой расхлябанности быть не должно — потеряем страну

На выездном совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области президент Беларуси прокомментировал проект указа по решению проблем в АПК региона, предусматривающий создание суперкрупного холдинга.

«Я знаю, как в таких хозяйствах работать, — отметил Лукашенко. — Если есть у вас желание — значит, будет толк. А если вы будете сопли распускать, и заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти… Тогда ничего не будет. Поэтому начинайте работать». «По-старому жить нельзя больше», — заявил он.

Глава государства обратил особое внимание на эффективную работу Лукашенко привел компании «Санта Бремор», принадлежащей бизнесмену Александру Мошенскому.

«Как он (Мошенский. — Прим.), никто не продвинут. Но он не приходит ко мне и не говорит: надо что-то там создать. Я, говорит, напрямую с молокозавода управляю этими хозяйствами. Нет, тут надо что-то нагромоздить. А он за каждого человека дрожит, чтобы лишнее не заплатить. Но тем, которых он оставил, платит. Без зарплаты ничего не будет», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Поэтому начинаем снизу — с земли, — заявил он. — Колхозы, совхозы должны быть пока. Учтите социальную базу — клубы, магазины, школы. Из Витебска будете управлять? Поэтому сохраните колхозы эти и совхозы территориально и организационно как они есть, с расчетными счетами. Интеграционная структура во главе — это сырьевые зоны по молоку и мясу, они должны работать на вас. От сырьевых зон мы не откажемся», сообщает БелаПАН .

Лукашенко подчеркнул, что исполкомы должны быть наделены своими полномочиями и функциями по закону.

«Они контролируют кадровую политику, смотрят организацию, социальная сфера большая, идеология, выборы и прочее. У них море вопросов. И они не будут возражать, если кто-то со стороны (ваша интеграционная структура) поможет их хозяйствам работать. Но они хозяева там. Если кто-то, в том числе губернатор, будет урезать их полномочия, значит, получите по рукам, — предупредил Лукашенко. — Если мы разбалансируем управление страной, никакие структуры никому будут не нужны».

Президент Беларуси заявил о важности поддерживать дисциплину и порядок: «Дальше расхлябанности такой быть не должно — потеряем страну».

По словам белорусского лидера, без АПК Витебской области накормить страну и обеспечить экспорт можно, острой проблемы нет. «Но не хотелось бы потерять Витебскую область, потому что она для меня не чужая. Дорабатывайте, занимайтесь этим. Максимум в январе мы должны этот вопрос рассмотреть у меня», — заявил он.

«До нового года должна быть четкая управленческая структура, как я сказал. Поделите эти хозяйства и создайте сырьевые зоны и не пугайте людей какими-то интеграционными структурами — это сырьевые зоны», — заявил глава государства.