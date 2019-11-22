В Волковыске на предприятии травмирован слесарь-ремонтник

В Волковыске во время работы травмирован 58-летний слесарь-ремонтник.

Предварительно известно, что мужчина, в ходе проведения работ по устранению неполадки ленточного конвейера на одном из предприятий Волковысского района, получил повреждения предплечья и рваные раны руки. В настоящий момент рабочий находится в районной больнице, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Выяснилось, что мужчина должен был уведомить мастера своей смены о наличи неисправности, но он этого не сделал. Так как рабочий день подходил к концу, рабочий решил самостоятельно разобраться с проблемой.

Следствие будет устанавливать, насколько соблюдались требования охраны труда и техники безопасности как самим слесарем, так и организацией.