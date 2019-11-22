Дмитрий Басков призвал болельщиков проявить терпение

После начала очередной серии поражений в Континентальной хоккейной лиге генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков 22 ноября выступил с заявлением, призвав болельщиков проявить терпение.

«Контракт [главного тренера] Крэйга Вудкрофта заключен на два сезона, и это сделано не случайно. Мы выстраиваем долговременную стратегию развития «Динамо», которая предполагает кропотливую работу с молодыми белорусскими игроками с прицелом на чемпионат мира 2021 года», — отметил Басков, сообщает пресс-служба клуба.

По словам гендиректора, в команде 14 хоккеистов 23 лет и моложе. Большинство из них «регулярно получают игровую практику на уровне КХЛ», остальные «привлекаются к тренировочному процессу основной команды и имеют шансы пробиться через выступления в фарм-клубах». «Как я не раз уже говорил, это нелегкий путь, но мы должны его пройти, другого варианта, если мы хотим развивать белорусский хоккей, просто нет», — считает Басков.

«Более того, — подчеркнул он, — мы видим, что нам необходимо усиливать работу в этом направлении. Причем в том числе работу клубной структуры. Сейчас предпринимаются конкретные кадровые шаги, чтобы усилить спортивный отдел, его скаутское направление. Мы намерены еще больше вводить в состав новых молодых белорусских игроков, давать им шанс проявить себя на более высоком уровне», сообщает БелаПАН .

Вышесказанное, по словам гендиректора, не снимает с тренерского штаба турнирные задачи, «но иногда и руководству клуба, и болельщикам важно проявить терпение». «От зоны плей-офф «Динамо» отделяет восемь очков, пройдена только половина турнирной дистанции. Мы верим, что все еще можно исправить», — считает Басков.

Это не первое заявление гендиректора в связи с неудачами клуба. В середине августа, в преддверии старта в КХЛ, Басков призвал болельщиков с пониманием отнестись к сложностям, испытываемым командой, которая на Кубке Салея в полуфинале проиграла своему молодечненскому фарм-клубу, а в матче за третье место — гродненскому «Неману».

С 6 октября по 3 ноября «Динамо» повторило клубный антирекорд, потерпев 11 поражений подряд (набрано 3 очка из 22), в том числе самое крупное в своей истории — 1:9 от уфимского «Салавата Юлаева». Затем команда одержала две победы и потерпела три поражения. Последний матч «Динамо» играло на выезде с московским «Спартаком» 21 ноября и проиграло 2:7, ведя 2:1.

Белорусский клуб замыкает таблицу Западной конференции, набрав в 29 матчах 23 очка. 23 ноября «Динамо» встретится в Омске с «Авангардом», занимающим второе место в Восточной конференции, а 25-го примет «Адмирал» из Владивостока (5-е место в Восточной конференции).

Александр Лукашенко ранее пригрозил команде тюрьмой, если нынешний сезон окажется таким же провальным, как и предыдущий.